Fluggast Zettel zugesteckt - Angestellte gefeuert

„Ich nehme an, es sollte ein Witz sein“

Neal schnappte sich den Vorgesetzten der Angestellten. Der wollte die Geschichte erst gar nicht glauben - bis der Mann die Bilder der Überwachungskamera sah. „Ich nehme an, es sollte ein Witz sein. Ich glaube nicht, dass sie ernsthaft Leute beleidigen wollte“, so Strassner. Diese Einschätzung half der Angestellten allerdings nicht: Die Frau wurde entlassen.