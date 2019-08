Von Autobahn-Brücke Pkw mit Steinen bombardiert

Scheibe getroffen

Ein in Richtung Salzburg fahrendes Fahrzeug, das mit deutschen Urlaubsgästen besetzt war, wurde an der Windschutzscheibe getroffen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, um die Attentäter zu erwischen.