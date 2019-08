Haftstrafe nach wilder Prügelei an der Tankstelle

„Warum schnaufst du mich an?“, grantelte Anfang Mai der Angeklagte einen 62-Jährigen an. Dabei wäre eine Entschuldigung für das wohl unabsichtliche Anrempeln eher angebrachter gewesen. Doch der angetrunkene 36-Jährige flippte völlig aus, wie man auf dem Video einer Überwachungskamera unschwer erkennen konnte. Mehrmals versuchte er, seinen Haupt-Kontrahenten Faustschläge zu verpassen. Und immer wieder drohte er den Männern mit dem Umbringen. „Gott sei Dank konnte ich stets ausweichen“, meinte der 62-Jährige. „Dass jemand so ausrastet, habe ich noch nie erlebt.“ Verletzt wurde er nicht. Seine Wut ließ der Innsbrucker schließlich an einer Tiefkühltruhe aus.