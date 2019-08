Brüder (4 und 6) ziehen Spur der Verwüstung

Gleich mehrere Polizeistreifen hielten die zwei Brüder am Montag auf Trab, wie die Polizeiinspektion Kulmbach am Dienstag bekannt gab. Zunächst brannte im Ortsteil Ziegelhütten ein Carport, denn die Buben hatten in der Ziegelhüttener Straße einen Gasbrenner und brennbare Flüssigkeiten gefunden. Die Flüssigkeiten schütteten sie aus und zündeten sie an. Wohl erschrocken darüber, dürften die Buben versucht haben, das Feuer zu löschen - doch dabei richteten sie weiteren Schaden an.