Pflegeassistenten könnten in Heimen „aushelfen“

Zunehmend händeringend (und mit Augen, die auch nach Asiatinnen schielen) wird nach Auswegen aus der Pflegemisere gesucht. Die Landes-ÖVP hätte da einen neuen Vorschlag, Personalnöte in Alten- und Pflegeheimen zu lindern: Pflegeassistenten sollen nicht nur in Spitälern, sondern auch in den Heimen arbeiten dürfen.