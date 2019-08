Alkoholisiert gegen geparktes Auto gekracht

Ein 25-Jähriger aus Offenhausen war am 11. August gegen 18.10 Uhr gemeinsam mit einem 23-Jährigen und einer 18-Jährigen in der Ortschaft Weinberg, Gemeinde Offenhausen, unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache prallte er gegen einen vor einem Wohnhaus geparkten Pkw. Dieses Fahrzeug wurde etwa 25 Meter weit in ein gegenüberliegendes Feld geschleudert. Der Pkw des 25-Jährigen prallte in der Folge gegen einen Baum. Alle Fahrzeuginsassen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Ein bei dem 25-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,08 Promille.