Ein Lichtblick für die Ärmsten

Zwei neue Klassenräume, ein Schülerheim für 100 Kinder und ein Haus für Lehrer entstehen in einem kleinen Dorf mitten im Nirgendwo. Goby: „Die Kinder mussten stundenlang gehen, um zur Schule zu kommen.“ Nun würden sie in ihrer eigenen Schule auch in Englisch unterrichtet. „Das ist besonders wichtig, weil sie nur so eine Zukunft außerhalb ihres Dorfes haben“, erklärt Goby.