„Leider machen zu wenige ein Fahrtechniktraining“

„Jedes Jahr bieten wir zehn Tage lang spezielle Fahrsicherheitstrainings für Traktorfahrer an. Pro Tag kommen etwa 12 Personen. Rechnet man nach, wie viele Leute tagtäglich in der Landwirtschaft arbeiten, ist das nur ein Tropfen auf einem heißen Stein“, erzählt Johann Danzinger, Leiter vom Fahrsicherheitszentrum in Machtrenk.