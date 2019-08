Urlauberfamilie geriet in Mörtschach in Bergnot

Erschöpftes Paar in Heiligenblut



In Heiligenblut musste ein einheimisches Ehepaar (64 und 67) um Hilfe bitten, weil es bei einer Wanderung vom Fleckenkopf zum Egger-Wiesen-Kopf in unwegsames Gelände gekommen war. Weil beide erschöpft waren brachte die Polizei-„Libelle“ Kärnten den Mann und die Frau am Seil sicher ins Tal.