Minister lässt jetzt Schutz für Kinder prüfen

Tragischer Unfall am Wochenende

Ein schrecklicher Verkehrsunfall (siehe auch Videobericht oben), bei dem am Sonntagabend in Niederösterreich zwei kleine Kinder in einem Fahrradanhänger an den Folgen ihrer schweren Verletzungen starben, hatte die Debatte um die Verkehrssicherheit gewisser Gefährte neu entfacht. Auch der Wiener FPÖ-Fraktionssprecher im Verkehrsausschuss, Karl Baron, hatte am Dienstag gefordert, die Tauglichkeit von Lastenrädern und Fahrradanhängern für die Beförderung von Kindern zu überprüfen. „Auf Straßen haben diese Geräte nichts verloren“, meint Baron.