Pkw erfasste Kinderanhänger: Zweites Mädchen tot

Es ist eine unfassbare Tragödie, die sich am Sonntagabend bei Hausleiten in Niederösterreich abgespielt hatte. Gemeinsam mit ihren beiden kleinen Töchtern und zwei Hunden im Anhänger, war eine 39 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße in Richtung Tulln unterwegs. Zeitgleich fuhr auch ein Wiener Ehepaar - ein 60-Jähriger saß am Steuer des Autos - in dieselbe Richtung und erfasste aus bis dato unbekannten Gründen der E-Roller samt Anhänger.