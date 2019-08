Das hat der August zu bieten

Für die Zitronenpasta 100 g glattes Mehl und 100 g griffiges Mehl vermischen, auf die Arbeitsplatte geben und mit den Fingern eine Mulde formen. 1 Prise Salz, die abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone, 5 Eidotter und ein ganzes Ei in die Mulde schütten und das Ganze zu einem kompakten Teig verkneten. Den Teig dann in Klarsichtfolie wickeln und bei Raumtemperatur 1 Stunde lang rasten lassen. Dünn ausrollen und in Streifen schneiden. Alternativ können Sie auch eine Nudelmaschine verwenden. In kochendem, gesalzenem Wasser die Nudeln etwa 3 Minuten lang kochen. Anschließend in eine Pfanne mit etwas Butter geben und gut durchschwenken. Mit Salz, weißem, gemahlenem weißen Pfeffer und ½ Tl Zitronensaft abschmecken. Das Lachsfilet (oder alternativ auch Zander) säubern, mit etwas Zitronensaft und etwas Salz einreiben und in einer heißen Pfanne mit etwas Öl anbraten. Der Fisch ist fertig, wenn das Eiweiß beginnt an den Seiten auszutreten. Die Nudeln und den Fisch anrichten. Eventuell mit etwas grobem Meersalz und Petersilie servieren.