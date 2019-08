Straßensanierung: Linien 85 und 98 umgeleitet

Die St. Ruprechter Straße wird in diesem Abschnitt in Richtung Süden als Einbahn geführt. Deshalb fahren die Bus-Linien 85 und 98 in beiden Richtungen eine Umleitung. Die Haltestellen „Mössingerstraße“ und „Schulzentrum“ werden nicht bedient. Als Ersatzhaltestellen dienen die Haltestellen „Kinoplatz“ und „Klagenfurt Süd“.