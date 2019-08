„Viele Debatten werden hochemotional geführt“

Eine neuer Stanzautomat und eine Montageanlage für die Hochleistungsautomation wurden um 25 Millionen Euro in Gampern angeschafft. In Attnang-Puchheim biegt der Bau des neuen Bürogebäudes auf die Zielgerade. Unbeeindruckt von den Turbulenzen in der Autoindustrie gibt die Stiwa-Gruppe weiter Gas.