Bub klettert über Zaun und trennt sich Finger ab

Ein zwölfjähriger Bub hat sich am Dienstag in Linz beim Klettern über einen Zaun einen Finger teilweise abgetrennt. Seine Freunde hielten ein vorbeikommendes Polizeiauto an und baten um Hilfe. Die Beamten forderten weitere Streifen zur Unterstützung an. Nach 20-minütiger Suche wurde der Finger schließlich auf dem dicht bewachsenen Boden gefunden und - ebenso wie der Bub - ins Spital gebracht.