Migranten überfordern unser Land – mit Ausnahme

Am Arbeitsplatz klappt Integration

Was stört die Menschen konkret? Die Antworten sind deutlich: zu wenig Deutsch, ein rückständiges Frauenbild, der politische Islam – und der Eindruck, dass das Sozialsystem überstrapaziert wird. Die größten Probleme orten viele dort, wo Integration täglich sichtbar wird: an Schulen, in manchen Wohngegenden, auf öffentlichen Plätzen. Und dennoch gibt es auch Bereiche, in denen das Miteinander funktioniert – vor allem am Arbeitsplatz. Dort beschreiben viele das Zusammenleben mit Zugewanderten als durchaus positiv. Hajek bestätigt das: „Zugleich gibt es positive Signale im Arbeitsumfeld.“