Flamengo gegen FC Chelsea – ab 20 Uhr LIVE

Wiedersehen für Flamengo-Coach

Flamengo gewann das Auftaktspiel souverän mit 2:0 gegen ES Tunis. Der Trainer der Brasilianer dürfte manchen Chelsea-Fans noch ein Bekannter sein. Filipe Luís spielte in der Saison 2014/15 für die „Blues“. Flamengo wird hochmotivert in das Spiel gegen den amtierenden Conference-League-Sieger gehen. Zuletzt gewann man fünf Spiele in Folge, in der Liga steht man auf Platz eins.