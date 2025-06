EU: Wenn es nicht muht, darf es kein Burger werden

Der Fleischkonsum sinkt seit über 15 Jahren – nicht nur in Österreich. Während Gesundheits- und Klimaexperten zu einem höheren pflanzlichen Anteil in unserer Ernährung raten, möchte die Politik die Weltordnung der Fleischindustrie aufrechterhalten, in dem sie Wortklauberei betreibt. Anstatt Tiertransporten und Vollspaltenböden den Rücken zu kehren und nachhaltige, regionale, tierwohlgerechte Fleischproduktion zu fördern, stößt man sich an Produktbezeichnungen in einem kleinen Abschnitt des Kühlregals.