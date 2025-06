SPÖ droht Strafzahlung von bis zu 900.000 Euro

Was das Strafmaß angeht, können die Sozialdemokraten nur hoffen, dass der Landes-Parteien-Transparenz-Senat noch Gnade walten lässt. Das aktuelle Vorarlberger Parteienförderungsgesetz ist nämlich erst mit 1. Jänner 2023 in Kraft getreten. Die vom Rechnungshof geprüften Rechenschaftsberichte 2023 wurden also erstmals von allen fünf Landtagsparteien erstellt.