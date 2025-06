„Die FIFA tauschte unsere Plätze im Stadion aus“

Wir waren schon überrascht, als wir ein paar Tage vor Spielbeginn die Nachricht erhalten haben, dass unsere Plätze getauscht wurden“, schildert Johannes Ernst der „Krone“. Der Burgenländer tourt gerade mit Freundin Stephanie durch Amerika – und bei einem längeren Aufenthalt in New York kam dem Fußball-Fan die Klub-WM gerade recht. Im Metlife Stadium sollten sie im dritten Rang sitzend Fluminense gegen Dortmund schauen. „Aber die FIFA selbst veranlasste es, dass wir vom dritten in den ersten Rang mussten. Das ging vielen so. Um es für die TV-Übertragung so aussehen zu lassen, als ob die Auslastung passen würde“, so Ernst. Doch dem war nicht so. Nur knapp 35 Prozent aller rund 80.000 Sitze waren belegt!