14-Jähriger prallte mit Motocross gegen einen Baum

Zwei Brüder, 14 und 25 Jahre alt, aus dem Bezirk Vöcklabruck unternahmen am Freitag gegen 14.50 Uhr mit ihren Motocross-Bikes auf Waldwegen in Innerschwand am Mondsee eine Spritztour. Sie waren am Rückweg zu den Großeltern. Dabei dürfte der 14-Jährige bereits wieder am Rückweg an einem abfallenden Streckenstück unabsichtlich beschleunigt haben und prallte mit dem Kopf gegen einen Baum.