Linzer Boxer: „Das tat mir schon im Herzen weh“

Vor eineinhalb Jahren bestritt er seinen ersten Profi-Kampf, feierte seither drei weitere Siege, ehe nun am Samstag der nächste große Schritt in der rasanten Karriere von Christian Oshodin erfolgen wird. Denn beim „Boxing in the Ballroom“ in Wien wird der Linzer erstmals einen Hauptkampf über acht Runden bestreiten. „Das ist eine andere Welt, wird auch für den Körper eine Herausforderung“, so Oshodin, der es mit Pal Olah aufnehmen muss, der bereits um 80 (!) Profikämpfe mehr am Buckel hat.