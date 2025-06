Falscher Nockis-Star verlangte Geld von Kärntnerin

„Wenn du kommst, werde ich dich gut behandeln und du wirst viel Spaß haben“, mit diesen Worten versuchte ein Betrüger Andrea K. zu täuschen (siehe Faksimile unten). Täglich täuschen Täter Identitäten von Stars vor, um an das Vermögen ihrer Fans zu kommen. Anfang dieses Jahres überwies beispielsweise eine Französin 830.000 Euro an einen falschen Brad Pitt, um dem vermeintlichen Schauspieler eine lebensnotwendige Operation zu ermöglichen. In Kärnten gab sich nun ein unbekannter Täter als Nockis-Frontman Gottfried Würcher aus.