Südtirol: Lokalpolitiker empört mit Goebbels-Sager

Die gezeigte Regenbogenfahne, die auch ein Symbol der Queer-Gemeinde ist, hängt derzeit vor einem Technologiepark in Bozen, was Salvadori nicht gefällt. Später löschte er seinen Eintrag wieder. Nach einem Bericht des Online-Portals „Salto“ hatte der Südtiroler Vize-Regierungschef Marco Galateo (ebenfalls Fratelli) den Beitrag allerdings zuvor schon mit einem Like versehen.