Offiziell! Florian Wirtz wechselt zum FC Liverpool

Wie Sky herausgefunden haben will, soll Liverpool zwischen 130 und 135 Millionen Euro an Bayer Leverkusen überwiesen haben, mit diversen Boni könne das Gesamtpaket jedoch sogar auf 150 Millionen wachsen, heißt es. Wirtz‘ Wechsel zum amtierenden englischen Meister ist damit der teuerste Transfer in der Geschichte des deutschen Fußballs. Bisheriger Rekordhalter war Kai Havertz, der 2020 für 80 Millionen Euro – ebenfalls von Leverkusen – zum FC Chelsea gewechselt war.