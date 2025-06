Stark! Filip Misolic im Challenger-Finale in Posen

Bald bester Österreicher in Weltrangliste?

Misolic hatte vor seinem Lauf in Paris, wo er u.a. in der zweiten Runde den Kanadier Denis Shapovalov in fünf Sätzen ausgeschaltet hatte und dann erst an Novak Djokovic scheiterte, in Prag seinen dritten Challenger-Titel geholt. Misolic verbessert sich damit nun in die Top-130 und liegt im Live-Ranking nur noch drei Positionen hinter seiner bisher besten Platzierung (126.).