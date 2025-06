Fix! ER wird der neue Cheftrainer bei RB Leipzig

Wie die „Bild“ in Erfahrung gebracht haben will, hätten sich die Verhandler von RB Leipzig und Werder Bremen nach längerem Hin und Her und zwischenzeitlicher Funkstille auf eine Ablösesumme im Bereich von maximal zwei Millionen Euro geeinigt. Werner hatte vor wenigen Wochen bekanntlich seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag beim Klub von Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid nicht verlängern wollen und war anschließend von seinem Posten enthoben worden – unter Vertrag steht er also de facto weiterhin in Bremen …