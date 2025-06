Benfica gegen Auckland City- ab 18 Uhr LIVE

Benfica klar in Favoritenrolle

Nach dem 2:2 im Auftaktspiel gegen Boca Juniors will Benfica nun den ersten Sieg in der Klub-WM einfahren. Gegen Auckland City geht man als klarer Favorit in die Partie. Die Portugiesen müssen weiterhin auf Tomás Araújo, Alexander Bah und Manu Silva verzichten, Stürmer Andrea Belotti sitzt seine Rotsperre ab.