Seniorin überfallen: Kopfgeld für Tattoo-Räuber

Am Nacken auffällig tätowiert und einen Verband am linken Unterarm - mit diesen präzisen Angaben hoffen Kriminalisten einen verdächtigen Räuber zu fassen. Der Unbekannte war mitten in Gänserndorf in Niederösterreich in die Wohnung einer 62-Jährigen eingedrungen, hatte sie gefesselt und ihr Bargeld sowie Schmuck abgenommen.