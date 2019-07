Brasilien will Amazonas-Sauerstoff verkaufen

Bisher gibt es bereits globale Konzepte zum Emissionshandel mit CO2-Lizenzen. Der Ökonom Guedes will nun in Manaus eine globale Sauerstoffbörse ins Leben rufen, an der Sauerstofflizenzen gehandelt werden könnten. Die mitten im Amazonaswald gelegene Metropole könnte so ein „Weltzentrum für Nachhaltigkeit und Biodiversität“ werden. Seit Jahren wird weltweit an Konzepten zum Emissionshandel gearbeitet, mit dem Industrieländer mit hohen CO2-Emissionen die Erhaltung von Wäldern finanzieren.