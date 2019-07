Schon 62 Leichen nach Flüchtlingstragödie geborgen

UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi bezeichnete den jüngsten Fall als die „schlimmste Mittelmeertragödie dieses Jahres“. Bereits in einer ersten Reaktion auf das Unglück am Donnerstag hatte er zudem eine „Wiederaufnahme der Seenotrettung“, ein Ende der „Inhaftierung von Flüchtlingen und Migranten in Libyen“ und sichere Fluchtrouten aus Libyen gefordert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte auf Twitter „sichere und legale Routen für Migranten und Flüchtlinge“.