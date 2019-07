Arbeiter von Mähtrak überrollt: schwer verletzt

Von Mähtrak überrollt

Das zweite Unglück ereignete sich um 18.15 Uhr. Ein 53-Jähriger war mit Arbeiten am Mähwerk eines Mähtraks beschäftigt. Dabei setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung, stieß den Mann um und überrollte ihn. Dabei erlitt der Arbeiter mehrere Knochenbrüche. Der Arbeiter wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.