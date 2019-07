Leondinger laufen gegen den ÖBB-Beschluss Sturm

Auch Ex-Stadtchef gegen ÖBB-Pläne

Ex-Bürgermeister Walter Brunner übernahm den Vorsitz der Initiative „Impulse Schiene Leonding“: „Ich mache das völlig frei von Parteipolitik. Es geht mir um die Sache. Was da passiert, ist nicht in Ordnung!“ So sei das Argument der ÖBB, die Einhausung könne auch nachträglich gemacht werden, völlig haltlos. „Bei laufendem Schienenverkehr ist das logistisch so gut wie unmöglich. Warum sollten sie in Zukunft dafür sein, wenn sie es jetzt nicht sind?“