Bahnhof Mallnitz wird barrierefrei

Und jetzt geht ein langersehnter Wunsch endlich in Erfüllung. Gestern, Montag, wurde das Übereinkommen für die Modernisierung unterzeichnet. 1,1 Millionen Euro fließen in das Projekt. Gestartet wird mit dem Umbau, der in zwei Phasen durchgeführt wird, im Sommer 2020. „Moderne Infrastruktur ist die Basis für attraktiven öffentlichen Verkehr. Geplant sind zwei neue Lifte“, sagt Landesrat Sebastian Schuschnig.