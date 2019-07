Verfolgungsfahrt endete in einer Straßensperre

Am Samstag um 19 Uhr wollte in Redlham ein 35-jähriger Firmenmitarbeiter das Firmengelände über die Zufahrt, welche mit einem Schranken gesichert war, verlassen. Dazu hielt er vor dem Schranken seinen Pkw an und stieg aus, um den Schranken zu öffnen. Dabei bemerkte der Mitarbeiter, dass ein unbekannter Mann hinter dem Steuer des Pkw Platz genommen hatte. Er versuchte den Unbekannten zum Anhalten zu zwingen, indem er sich auf die Motorhaube des Pkw warf.