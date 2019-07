Die 100-Millionen-Euro-Show

Das Stück ist eine Reprise. Aber der Landeshauptmann hatte unlängst den mehr oder weniger glücklichen Einfall, die Festspielsaison wieder mit dem Salzburger Dramolett ums Geld zu eröffnen. Die Geschichte ist schnell erzählt: Für die Festspielhäuser müssen 100 Millionen Euro her - andernfalls droht Ungemach.

Zur Bühnenreife taugt das Stück noch nicht, der runden Summe mangelt es an Evidenz: es könnten eher 130 Millionen sein oder gar 150 Millionen. So genau weiß das keiner.