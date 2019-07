Lärm zehrt an Nerven: Transitforum rüttelt auf

Als kämpferischer Tiroler hatte Gurgiser das „Restaurant 1809“ am Bergisel wohl nicht zufällig als Ort des Pressetermins gewählt. Passend dazu staute es sich im Hintergrund, beim Bergiseltunnel, wieder einmal . . . Die Lage an der Lärm-Front erscheint tatsächlich dramatisch: Seit 1989 stieg allein der Lkw-Transitverkehr von 850.000 auf 2,5 Millionen. Das Transitforum nahm in vier Jahren mehr als eine Million Schallpegelmessungen in Tirol vor, daraus wurden nun etliche dringende Forderungen formuliert. Reduktion der Lärmschwellengrenze: „Wir sind nicht in der Poebene oder im Burgenland, die Tiroler in den Hanglagen sind am ärgsten betroffen. Oft würden sie wegziehen, wenn sie nur könnten“, sagt Gurgiser. Bei Mitstreiter Clemens Franceschinell aus Schönberg leidet die ganze Familie, sein Haus liegt im Würgegriff der Brennerautobahn mit seiner Haupmautstelle. Stop-and-Go-Verkehr, Hupen, stinkende Kupplungen, Dauerrauschen an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden lang.