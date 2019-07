Nächtlicher Messerangriff in Linz: Ein Verletzter

Der 37-jährige Linzer wurde am Samstag gegen 23.30 Uhr vor einem Lokal in der Hahnengasse von den zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Plötzlich zückte ein Täter ein Messer und stach bzw. stieß damit mehrmals in Richtung des Oberkörpers des 37-Jährigen. Dabei erlitt das Opfer eine etwa zehn Zentimeter lange Schnittverletzung am rechten Unterarm.