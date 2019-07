Verbale und körperliche Gewalt im Spital steigt an

Übrigens: Auch für Hausärzte ist Gewalt ein Thema. „Es gibt Stadtteile, die man in der Nacht nicht gern anfährt“, sagt Dieter Mojzischek, Allgemeinmediziner mit einer Praxis in Linz. Er hörte sich unter niedergelassenen Ärzten in Linz um: „Das Sicherheitsgefühl im normalen Praxisalltag ist hoch, aber bei Notdiensten in der Nacht haben wir das Thema Gewalt immer stärker. Es gibt Stadtteile, meist sozial ärmere, die niemand gerne alleine anfährt. Die Unsicherheit steigt schon, wenn die Hausgänge eng und verwinkelt sind, die Beleuchtung schlecht.“ Er wünscht sich als Fortbildungsangebot Kurse für Deeskalation und Selbstverteidigung, speziell für Ärzte und ihre Praxismitarbeiter.