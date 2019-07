Warnsignale bei Sprengung vor Zündung ignoriert

„Wir müssen darauf in Zukunft reagieren“

„Am Anfang haben sich wirklich alle in der Umgebung in den Häusern aufgehalten, wenn gesprengt wurde, aber da nie etwas passiert ist, wurden die Warnungen zur Gewohnheit, viele blieben draußen. Das ist kein Vorwurf, wir müssen aber darauf in Zukunft reagieren“, sagt Pöcheim. Bei den kommenden Sprengungen auf der südlichen Donauseite seien aber kaum Anrainer im Gefahrenbereich.