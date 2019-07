Hunde auf Spielplätzen: Schluss mit lustig!

4400 Hunde leben in Innsbruck

4400 Hunde sind in Innsbruck gemeldet - Tendenz steigend. Das Miteinander in Parks und auf Spazierwegen sei zunehmend konfliktbeladen, sagen Gruber und Schwarz. Mehr Hundewiesen seien nicht angedacht, weil diese große Flächen brauchen und andere Probleme aufwerfen. Schwarzl: „Noch mehr Hunde in der Stadt ist nicht unser Ziel.“