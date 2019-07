Königin Maxima zeigt ihre prachtvolle Residenz

DNA an den Wänden

Der einstige grüne Salon, in dem Gäste empfangen werden, heißt jetzt DNA-Salon. Der Künstler Jacob van Beugel hat die Wände des Raumes mit 60.000 kleinen Ziegelsteinen verziert. Goldene und rote Ziegelsteine sind dabei so angeordnet, dass sie die DNA von König Willem-Alexander und Kronprinzessin Amalia abbilden.