Cardi B gibt 400.000-$-Party für ihr Töchterchen

Die 26-jährige Cardi B, die ihr Kind nach Strich und Faden verwöhnt, erzählte jetzt in ihren Instagram-Storys: „Ja, ich habe über 400.000 Dollar ausgegeben. Es ist ihre erste Geburtstagsparty, also!“ Das Fest soll am Wochenende in New York stattfinden und hat das Motto Tiere. Offset erklärte gegenüber „E!News“, es sei das erste Kind für seine Frau und deshalb solle es etwas Größeres sein.