Geister-Auto bei Fußballspiel in Tribüne gekracht

Schnell weg! So die lauten Schreie von einigen der 150 anwesenden Fußball-Fans am Dienstagabend bei einem Fußball-Testspiel in Rohrbach/Berg. Als beim Spiel zwischen Heidenheim und Gurten (4:1) plötzlich ein Auto den Begrenzungszaun des Stadions durchschlug, quer über die Laufbahn donnerte und schließlich mit einem lauten Krach in die Tribüne einschlug.