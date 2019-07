Wasserretter bei Suche nach Kleinkind beschimpft

Dieser Einsatz war alles in allem „kurios“, um höflich zu bleiben: Jene Frau, die beim Schwimmen ein wasserdichtes Handy dabei hatte und am See den Polizeinotruf wählte, um mitzuteilen, dass neben ihr ein kleines Kind ertrinke, hob dann nicht mehr ab. So suchten die Helfer den ganzen See ab, weil unklar war, wo das Unglück passiert sein soll.