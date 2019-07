Junge Blauröcke im Wettstreit

Teamgeist, Spannung, aber auch Spaß: Im Goldeck-Stadion in Spittal an der Drau werden dieses Wochenende die Landesmeisterschaften der Feuerwehr ausgetragen. Am Samstag war die Jugend im Einsatz – und mit vollem Eifer dabei. Heute, Sonntag, geht es für die aktiven „Blauröcke“ um den „Goldenen Helm“.