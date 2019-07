BMW X7 Pick-up: Darf‘s etwas auffälliger sein?

Vom Konzept zum Showcar in nur zehn Monaten

In nur zehn Monaten schafften es die zwölf Auszubildenden aus den Berufsgruppen „Karosserie- und Fahrzeugmechaniker (m/w/x), KFZ-Mechatroniker (m/w/x) und Technischer Modellbauer (m/w/x)“ vom Konzept zu einem voll funktionalen Automobil in Showcar-Qualität mit Straßenzulassung. Bei der Konzeption und Umsetzung hatten die Auszubildenden zwar freie Hand, mussten jedoch auf weitere Fachbereichsunterstützung - wie sonst im Konzeptfahrzeugbau üblich - verzichten.