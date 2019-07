Rentner bei Explosionen daheim schwer verletzt

In einer Garage in Pregarten kam es gegen 16.45 Uhr zu einer Verpuffung, als dort ein 63-Jähriger seinen Pkw reparieren wollte. Laut Polizei dürfte ein brennbarer Bremsenreiniger in die Montagegrube geraten sein. Bei Schweißarbeiten kam es zu einer Explosion. Der Pensionist erlitt schwere Verbrennungen an Armen und Beinen. Die Besatzung des Christophorus 10 und die Rettung leisteten Erste Hilfe, dann wurde der Mann ins Wiener AKH geflogen.