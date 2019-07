190.000 Schüler starten heute in die Sommerferien

„Zurück in die Zukunft“

Die aktuelle Bildungspolitik könnte man mit „Zurück in die Zukunft“ betiteln. Die Neuen Mittelschulen werden nur noch Mittelschulen heißen, ab der 6. Schulstufe wird es in den Pflichtgegenständen die Leistungsniveaus „Standard“ und „Standard AHS“ geben – also im Prinzip wie früher wieder einen A- und B-Zug. Die Umsetzung erfolgt stufenweise, in Oberösterreich an zunächst 32 Standorten.