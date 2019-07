Junkie bedroht Dealer (15)

Am ganzen Körper zitternd - die Richterin vermutete Drogenentzugserscheinungen als Grund - und mit weinerlicher Stimme wurde Mirko B. in Begleitung von Justizwachebeamten aus der Untersuchungshaft in den Verhandlungssaal geführt. Die Staatsanwältin warf dem 42-Jährigen vor, einen mutmaßlichen Dealer (15) geschlagen und mit Mord bedroht zu haben. „Ja, ich gebe das ja zu“, schluchzte B. mit Tränen in den Augen. Er habe eben die Kontrolle verloren. „Der Bursche hat mir angeboten, Stoff zu besorgen. Ich habe ihm 100 Euro gegeben. Als mir der Kerl am nächsten Tag aber keine Drogen brachte, wollte ich ihn zur Rede stellen und mein Geld zurück“, so die „Rechtfertigung“ des fünffach Vorbestraften. „Frau Rat, mein Mandat hätte nie jemanden umgebracht. Er ist ein kleines Jammerbild. Ich kann nur um ein mildes Urteil ersuchen“, hielt der Verteidiger sein Schlussplädoyer.